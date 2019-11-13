الخارجية تحدث خلية أزمة لرعاية مغاربة “هونغ كونغ” إثر الإضطرابات بالمدينة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إحداث خلية أزمة للتواصل مع الجالية المغربية في هونغ كونج وأفراد عائلاتهم، وذلك على إثر الإضطرابات التي تعرفها المدينة.

وقالت الوزارة إن الخلية، التي أحدثت على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية، ستكون في خدمة أفراد الجالية المغربية وذويهم، حيث يمكنهم التواصل معها على الرقم التالي: 00212661336854.

وأشارت الوزارة، إلى أن سفارة المملكة المغربية في العاصمة الصينية بيكين، وضعت بدورها رهن إشارة أفراد الجالية المغربية، رقم هاتف خاص للتواصل في الحالات المستعجلة وهو: 008615652198381.

جدير بالذكر، أن هونكونغ التي تتمتع بنظام حكم خاص ضمن السيادة الصينية، تعرف حاليا موجة احتجاجات، هي الأعنف منذ انطلاق التحرك المدافع عن الديموقراطية قبل خمسة أشهر.