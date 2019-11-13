لقجع يزور الأسود لدعمهم قبل لقاء موريتانيا ويحثهم على تحقيق نتيجة الفوز

زار فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مقر إقامة المنتخب الوطني، قبل المباراة، التي ستجمعه بنظيره الموريتاني، الجمعة المقبل، برسم أولى جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، الكاميرون 2021.

وحث لقجع لاعبي المنتخب، والطاقم التقني بقيادة البوسني “وحيد خاليلوزيتش”، على ضرورة بذل مجهودات كبيرة في اللقاء المرتقب، من أجل تحقيق الفوز خلاله، ما سيمنحهم جرعة معنوية لمواصلة البحث عن بطاقة التأهل إلى “كان” الكاميرون.

وتمثل مباراة موريتانيا، التي سيحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، يوم الجمعة المقبل، أول اختبار رسمي لـ”خاليلوزيتش” مع المنتخب الوطني، بعد أن أشرف على الأسود في أربع مواجهات ودية سابقة.

ولعبت العناصر الوطنية، تحت قيادة المدرب البوسني، لقاءات ودية ضد كل من بوركينافاسو، والنيجر، وليبيا، ثم الغابون، حققت خلالها فوزا وحيدا ضد النيجر، وتعادلين أمام المنتخبين البوركينابي، والليبي، قبل أن تخسر في اللقاء الرابع ضد فهود الغابون.