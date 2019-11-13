مطالب فلسطينية بالأمم المتحدة للحماية من جرائم إسرائيل

أدان المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها تعتبر جرائم حرب، وتضاف لسجل إسرائيل الدامي، مطالبا بتوفير حماية فورية للمدنيين.

جاء ذلك في ثلاث رسائل بعثها السفير منصور إلى بريطانيا باعتبارها رئيس مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، أطلعهم خلالها على مستجدات الأحداث في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وجاء في رسائل منصور أن التصعيد الإسرائيلي بدأ عندما اغتالت قوات الاحتلال فلسطينيا في غارة استهدفت منزله بحي الشجاعية بغزة، ما أدى لاستشهاد زوجته، وإصابة أطفاله الأربعة أيضا، وأعقب ذلك عدة ضربات صاروخية على مواقع مختلفة في القطاع، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة أكثر من 30.

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وشدد على أن هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم إسرائيل المتعمدة ضد الشعب، وتعتبر جرائم حرب بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية وتبعاتها وعواقبها.

وأوضح المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أن هذه الهجمات تسببت بحالات هلع وخوف بين المدنيين الذين يعيشون تحت حصار لا إنساني وغير قانوني، ودون أي قدرة للوصول لأي مأوى آمن.

وتابع منصور أن العدوان الإسرائيلي تسبب بتوقف الحياة في غزة، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات، تجنبا لسقوط ضحايا في ظل الهجمة الإرهابية التي تشنها إسرائيل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدين هذه الهجمات الإجرامية والهجمات السابقة، بما في ذلك القتل بدم بارد لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما على أيدي قوات الاحتلال في مخيم العروب للاجئين بالخليل.

وكرر منصور دعوته إلى توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي مرارا وتكرارا لحماية المدنيين.