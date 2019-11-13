المبعوث الأممي: نعمل بشكل عاجل لوقف التصعيد في غزة

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن المنظمة الدولية تعمل بشكل عاجل من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر والخطير بين حركة الجهاد الفلسطيني وإسرائيل، في أعقاب القتل المستهدف لأحد قادة الحركة داخل غزة، الثلاثاء".

وأضاف: "إن الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون ضد المراكز السكانية أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف على الفور".

وشدد ملادينوف على أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأي هجمات ضد المدنيين".

وتابع: "التصعيد المستمر خطير جدا. إنه محاولة أخرى لتقويض الجهود المبذولة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة ومنع نشوب صراع مدمر آخر".

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وكان ملادينوف توجه أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث التعاون ما بين الأمم المتحدة ومصر من أجل وقف التصعيد.

وتقوم مصر باتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين في مسعى لوقف التصعيد الإسرائيلي ومنع انزلاق الأمور إلى حرب إسرائيلية جديدة ضد قطاع غزة.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المستمر منذ يومين على قطاع غزة "فورا".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الرئيس محمود عباس يبذل جهوداً مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير وتجنب تداعياته".

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل ضد شعبنا، واحترام القانون والشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا".

وحذر أبو ردينة "من مغبة هذا التصعيد"، مشيرا إلى أن "المنطقة تعيش حالة توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان هدفه الإضرار بمصالح شعبنا الفلسطيني".

ومنذ صباح الثلاثاء، قُتل 24 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وأصيب 73 آخرون، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد يثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.