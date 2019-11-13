شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي من المستجدات في لبنان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) انه يتابع بقلق بالغ منحى المستجدات المسجلة في لبنان.
وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانيتس: إن الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة ضبط النفس والإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان دون تأخير، واعتماد الإصلاحات المطلوبة وبإشراك المجتمع المدني.
وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد يعد العنف غير مقبول، معرباً عن أسفه لتسجيل سقوط أول ضحية في لبنان.
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