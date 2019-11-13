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قلق أوروبي من المستجدات في لبنان

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جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) انه يتابع بقلق بالغ منحى المستجدات المسجلة في لبنان.

وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانيتس: إن الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة ضبط النفس والإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان دون تأخير، واعتماد الإصلاحات المطلوبة وبإشراك المجتمع المدني.

وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد يعد العنف غير مقبول، معرباً عن أسفه لتسجيل سقوط أول ضحية في لبنان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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