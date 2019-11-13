شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة) استشهد اليوم (الأربعاء) مواطن فلسطيني في قصف للطيران الحربي الاسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في غزة، عن استشهاد يوسف رزق أبو كميل، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة. وبارتقاء الشهيد أبو كميل، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 14 شهيداً، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس (الثلاثاء) 24 شهيداً وأكثر من 70 جريحاً.



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