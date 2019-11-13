الطلاب ينضمون للمظاهرات.. وقنابل يدوية تصيب الأمن العراقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق أمس أن عددا من قوات بغداد بينهم ضابط أصيبوا بجروح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

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وذكر بيان رسمي أن «عددا من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم أمير فوج بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين».

ودعا البيان المتظاهرين إلى «ضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر».

وبحسب شهود عيان، فإن ساحة التحرير اكتظت بالمتظاهرين بعد انضمام طلبة المدارس بكل مراحلهم إضافة إلى طلبة المعاهد والجامعات استجابة لدعوة نقابة المعلمين لدعم مطالب المتظاهرين المشروعة.