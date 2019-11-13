«العمالقة» تقتل عشرات الحوثيين وتصيب قياديا في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة
أعلنت قوات العمالقة مقتل العشرات من الجماعة الحوثية وإصابة أحد قيادييها، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب البلاد، وأكد بيان صادر أن القيادي الحوثي أبوجعفر الطالبي، أصيب وقتل العشرات من مرافقيه، خلال هجوم قامت به الميليشيات الحوثية على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الفازة جنوب محافظة الحديدة.
واتهم البيان الميليشيات الحوثية بأنها تواصل تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية، من خلال شن هجمات واسعة على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة».
وصعدت الميليشيات الإرهابية من عمليات استهداف مواقع القوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في التحيتا، والدريهمي، والفازة، وحيس، فضلا عن استهداف نقاط المراقبة الخمس المشتركة في المدينة الساحلية، الواقعة غرب اليمن في خرق واضح للهدنة الأممية واتفاق استوكهولم.
وأكد مصدر ميداني استهداف الميليشيات الحوثية مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بمختلف أنواع الأسلحة، وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة.
وفي حيس قصفت الميليشيات الحوثية بالقذائف المدفعية مواقع القوات المشتركة، وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بتجدد قصف الميليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال قرية بني مغاري غرب حيس بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وعلى فترات متقطعة.
وأحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمسلحين الحوثيين، صوب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، استهدفت زرع عبوات ناسفة في طريق ترابي. وقال المصدر إن عناصر مسلحة من الجماعة الحوثية حاولت التسلل والتقدم نحو الطريق الترابية جنوب التحيتا لزرع العبوات الناسفة.
مشاهدات يمنية
- الحوثيون يحيلون ملف محاكمة الصحافيين المختطفين في سجونها، إلى قاض متعصب للجماعة بشدة، وفقا لهيئة الدفاع عن المعتقلين.
- تقارير حقوقية تؤكد تدهور وضع الصحافيين المختطفين في السجون الحوثية بشكل كبير جراء إصابتهم بأمراض مزمنة.
- سقوط صاروخ حوثي على مدينة مارب.
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