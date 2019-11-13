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22 قتيلا فلسطينيا حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة

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أ ف ب، د ب أ - غزة 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 22 منذ أمس في غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان «إن 22 شخصا بينهم سيدة قتلوا منذ أمس فيما أصيب 69 آخرون بجروح مختلفة».

وأوضحت الوزارة أن 12 شخصا قضوا في غارات إسرائيل منذ صباح أمس.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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