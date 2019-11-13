شكرا لقرائتكم مقتل 6 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي على القيادة المشتركة بمأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 6 عسكريين يمنيين، بينهم ضباط كبار، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم صاروخي، حسب ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر" عن وزارة الدفاع اليمنية.
وكانت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" قد أكدت أن ميليشيات الحوثي استهدفت معسكر "صحن الجن" ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب (شرق اليمن).
وأوضحت مصادر عسكرية لقناتي "العربية" و"الحدث" أن ميليشيات الحوثي من أطلقت، من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب، صاروخين من نوع "أورغان" أطلقتهما، فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.
وأضاف المصدر العسكري أن القصف الصاروخي تزامن مع تحليق طائرتين مسيرتين حوثيتين شوهدتا في سماء المنطقة المستهدفة.
وأوضح المصدر أن المحصلة الأولية للهجوم بلغت 7 قتلى، بينهم العميد ركن عبد الرقيب الصيادي، قائد معسكر الثنية، بالإضافة لعشرات الجرحى.
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