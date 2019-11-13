شكرا لقرائتكم موفد فرنسي في لبنان.. وباسيل يرفض "أي تدخل خارجي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والحكومة الفرنسية تؤكد اهتمام فرنسا بالوضع في لبنان واستعدادها لمساعدة لبنان في الظروف الراهنة.

ونقلت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" عن عون قوله إن "الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد"، مشيرا إلى أن "بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا".

وأضاف عون: "سأواصل اتصالاتي لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة".

تحذير من الفراغ

والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الموفد الفرنسي كريستوف فارنو. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن بري قوله إن "الأمن يجب أن تكون له الأولوية وكذلك الحفاظ على الانتظام العام في المؤسسات وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

وأضاف أن المرحلة تستدعي تحمل المسؤولية من الجميع لانتشال الوطن من قعر الهاوية". كما جدد بري المطالبة "بحكومة جامعة تلتزم الإصلاحات" وحذر من "الوقوع في فخ الفراغ السياسي"

ونقل النائب علي بزي عن بري قوله خلال لقائه بعدد من النواب "إن المرحلة الراهنة تتطلب تحمّل المسؤولية وطالب بضرورة الحفاظ على الانتظام العام للمؤسسات ودعا لصيانة السلم الأهلي". وأضاف بزي أن الرئيس بري دعا إلى تشكيل حكومة جامعة لتكافح الفساد محذرا من الوقوع في فخ الفراغ السياسي".

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بعد ظهر اليوم الأربعاء في بيت الوسط، الموفد الفرنسي في حضور السفير برونو فوشيه والوزير السابق غطاس خوري. وجرى خلال الاجتماع عرض لمجمل الأوضاع وآخر المستجدات في لبنان.

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وكان فارنو التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

رفض أي تدخل خارجي

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن باسيل أنه أبلغ الموفد الفرنسي "وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها". وأضاف "أن مسألة تشكيل الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية"

ووصل الموفد الفرنسي إلى لبنان لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومناقشة آخر التطورات هناك، في حين يتواصل الحراك منذ ما يقرب الشهر من دون أي حلحلة سياسية، وفي وقت سقط أول شهيد أمس في تظاهرات اتسمت بالسلمية.

ويعقد فارنو سلسلةً من الاجتماعات منها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لاسيما أن القتيل الذي سقط أمس في الشويفات جنوب العاصمة بيروت ينتمي إلى الحزب.

لا مبادرة محددة

هذا ونقلت مصادر صحافية عن مسؤولين لبنانيين أن زيارة فارنو لا تحمل مبادرة محددة، بل تهدف لجمع المعطيات لباريس التي تسعى لطرح حلول للأزمة اللبنانية.

وكانت مراسلة "العربية" و"الحدث" في بيروت أفادت بوجود استنفار وانتشار أمني كثيف في بعبدا، الأربعاء، بعد دعوات المحتجين في لبنان إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في بعبدا اليوم، فيما لجأ عدد من المتظاهرين إلى قطع بعض الطرق بافتراش الأرض وإشعال الإطارات.

وانطلقت الدعوات للتظاهر فور انتهاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، من حديثه بمقابلة أجراها، الثلاثاء، في القصر الرئاسي، الأمر الذي أشعل الشارع بالمتظاهرين الغاضبين، في الوقت الذي سقط فيه أول قتيل منذ اندلاع الحراك اللبناني.