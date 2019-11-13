النشرة: اشتباكات عائلية بالاسلحة الحربية في حوش الحريمة بالبقاع الغربي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "إشكالا عائليا وقع بين عائلتي أحمد ورباح في ​حوش الحريمة​ ب​البقاع الغربي​ تضمنه ​اشتباكات​ عنيفة ب​الاسلحة​ الحربية".

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