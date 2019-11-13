بدء أولى جلسات الاستماع العلنية لعزل ترامب في الكونغرس

بدأت أولى الجلسات العلنية ب​مجلس النواب الأميركي​، في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس ​دونالد ترامب​، فيما إذا كان ضغط على ​أوكرانيا​ لاستهداف ​جو بايدن​ منافسه الديمقراطي المحتمل في ​الانتخابات الرئاسية​ 2020. وجاءت هذه الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في ​الكونغرس​ لعزل ترامب.

وسيكون أول من يدلي بشهادته سفير ​الولايات المتحدة​ بالنيابة لدى أوكرانيا بيل تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جورج كينت. يوجد في القاعة العشرات من الصحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون.

وسيتم بث جلسات الاستماع مباشرة عبر ​الإنترنت​ وعلى القنوات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية.