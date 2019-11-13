بدء أولى جلسات الاستماع العلنية لعزل ترامب في الكونغرس

بدأت أولى الجلسات العلنية بمجلس النواب الأميركي، في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020. وجاءت هذه الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترامب.
وسيكون أول من يدلي بشهادته سفير الولايات المتحدة بالنيابة لدى أوكرانيا بيل تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جورج كينت. يوجد في القاعة العشرات من الصحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون.
وسيتم بث جلسات الاستماع مباشرة عبر الإنترنت وعلى القنوات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية.
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