بيسكوف: موضوع عزل ترامب ليس من شأننا على الإطلاق

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أنه "ليس من شأن ​الكرملين​ التعليق على جلسات الاستماع العامة القادمة في ​الكونغرس الأميركي​، بشأن سحب الثقة وعزل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".

وأشار بيسكوف في حديث للصحفيين الى أن "هذا ليس من شأننا على الإطلاق. لا نود التعليق بتاتا على الموضوع".

ولفت الى أنه "توجد في موضوع عزل ترامب الكثير من الأمور المختلقة، أنتم تعرفون، حتما وجود الكثير من القصص والفضائح التي يجري زج اسم روسيا فيها. وتعرفون كذلك، أن غالبيتها لا علاقة لها بالواقع الحقيقي".

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