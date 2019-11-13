نتانياهو: سنضع في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا

أعلن رئيس ​حكومة​ ال​إسرائيل​ية ​بنيامين نتانياهو​ "أنني أجريت مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة ​الجنوب​ية العسكرية"، مشيراً الى أن "كبار الإرهابيين يعلمون أننا نستطيع أن نضعهم في مرمانا وسنضع فعلا في مرمانا كل من يقدم على الاعتداء علينا، إنهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية، ونحن في أوج المعركة وقد اتفقنا على الخطوات المقبلة".

ولفت نتانياهو الى أن "دولة إسرائيل حققت إنجازا كبيرا من شأنه تعزيز قوة الردع الإسرائيلية"، مشيراً الى أنه "حدث تغيير حقيقي في المعادلة لأن قادة الإرهابيين وآخر عناصرهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية والعمل ضدهم. هذا يسلبهم الشعور بأنهم قادرون على العمل ضدنا وضد مواطنينا من خلال الاختباء وراء ظهور المدنيين في طرفهم".

وشدد على "أننا في أوج المعركة ونأمل أنها ستكون قصيرة قدر الإمكان. لا نسعى إلى التصعيد ولكن سنقوم بكل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء والأمان إلى سكان الجنوب والمواطنين الإسرائيليين"، مشيراً الى "انني أعتقد أننا على الطريق الصحيح".

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