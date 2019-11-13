توقعت مجلة "ديفينس نيوز" الاميركية "أن تجري ​واشنطن​ تجارب على ​صاروخ باليستي​ جديد قريبا لتكون الأولى على سلاح كهذا منذ خروجها من معاهدة ​الصواريخ​ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع ​موسكو​"، مشيرةً إلى ان "مسؤولين من ​البنتاغون​ كانوا أكدوا سابقا أن ​الولايات المتحدة​ تخطط لإجراء هذا الاختبار خلال شهر تشرين الثاني أو قبل انتهاء العام الجاري كحد أقصى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلة أميركية: البنتاغون بصدد اختبار صاروخ باليستي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.