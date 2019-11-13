الدفاع الروسية: دورية جوية روسية توسع مجال سيرها شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "توسيع تسيير دورية جوية للمروحيات العسكرية في المناطق الشمالية ب​سوريا​"، مشيرةً إلى ان "مروحيتين من طراز "مي8 ومي35" نفذتا تحليقا فوق المناطق السكانية والطرق السريعة الرئيسية في ​محافظة الحسكة​"، لافتةً إلى أن "ذلك سيساعد في زيادة الوجود الروسي في سماء سوريا ووضع طرق دورية جديدة على الأرض للشرطة العسكرية الروسية وكذلك نشر البعثة الإنسانية لمركز المصالحة بين الجهات المتحاربة في شمال البلاد".

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