مسؤول أميركي: دونالد ترامب لن يغادر الحكم بسهولة في حال تمت إدانته

نشر موقع "USA Today" جزءا من محتوى كتاب بعنوان "تحذير" نشره مؤلف مجهول يقول أنه مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، قائلا "الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في حال إدانته على خلفية تحقيق عزله، أو في حالة خسارته سباق الانتخابات الرئاسية بفارق يسير سنة 2020".
وأوضح أن "ترامب يقوم بتحضير أنصاره حتى يقتنعوا بأن قرار عزله أو خسارته للانتخابات "انقلاب" يستوجب المقاومة"، مؤكدا أن "الرئيس الأميركي لن يغادر في صمت، ولا بسهولة، ما من شأنه أن يشعل شرارة الحرب الأهلية في البلاد"، لافتاً إلى ان "كبار المسؤولين في إدارة ترامب فكروا في تقديم استقالة جماعية العام الماضي، في محاولة منهم لإطلاق صرخة تحذير من السلوك "المشبوه والفاسد" للرئيس، لكنهم عدلوا عن الفكرة خوفا من تفاقم الوضع".
كما ذكر أن "غالبية في إدارة ترامب طالبت بتنحيته وفقا لبنود التعديل الـ25 من الدستور، وقد أيدهم نائبه مايك بنس في ذلك، غير أن المؤلف لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء الذي أنكره بنس بشدة".
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