تجدد الاشكال في جل الديب بين المتظاهرين وتدخّل قوى الأمن

تجدد الاشكال في ​جل الديب​ بين المتظاهرين وأهالي المنطقة الرافضين لقطع الطريق الداخلية فيها. وفي المعلومات، مر رجل بسيارته من امام المتظاهرين وشهر سلاحا واطلق عدة رشقات في الهواء. وما لبث المحتجون ان اخذوا منه سلاحه وحطموا سيارته وسلموا السلاح المستخدم الى القوى الامنية.

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