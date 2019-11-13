النجاري: نتمنى كل التوفيق للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها

لفت السفير المصري ​نزيه النجاري​، في تصريح بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى أنه "تمنى خلال اللقاء ل​لبنان​ واللبنانيين كل التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وتعلمون ان مصر تدعم وتتمنى للشعب اللبناني الرفاه وكل الخير"، متمنيا أن "تكون للعلاقات المصرية اللبنانية تأثيراً إيجابياً على ​الإقتصاد اللبناني​ بما فيه الخير كل الخير".

كما عرض بري اخر المستجدات والأوضاع في لبنان خلال استقباله مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الموفد الرئاسي الفرنسي كريستوف فارنو، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.

واستعرض مع الموفد الفرنسي الوضع اللبناني من جميع جوانبه مشدداً على ضرورة إيجاد الحل السريع، مع الإشارة الى ان فرنسا متمسكة بمساعدة لبنان ومؤازرته في شتى الميادين ومن بينها "سيدر1"، كما استعرض مع الموفد الفرنسي البدء في التنقيب عن النفط في "البلوك رقم4" قبل نهاية السنة وضرورة البدء في "البلوك رقم 9" قبل نهاية العام 2020. ووعد فارنو بنقل هذه الرغبة الى ادارة شركة "توتال".