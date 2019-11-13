النشرة: وضع صورة لعلاء ابو فخر بساحة المطران ببعلبك وإضاءة شموع تضامنا مع اهله

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "أهالي المنطقة وضعوا صورة لعلاء ابو فخر في ساحة المطران في بعلبك واضاء شباب الحراك الشموع امام الصورة و​العلم اللبناني​ تضامناً مع اهله".

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