علمت قناة الـ"LBC" بأن "المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ استمع اليوم الى النائب ​حسين الحاج حسن​ بملف ​وزارة الزراعة​ والى المدير العام المالي ​ألان بيفاني​ بملف ​المالية العامة​ استكمالا للتحقيق مع رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: القاضي ابراهيم استمع اليوم الى الحاج حسن بملف وزارة الزراعة والى بيفاني بملف المالية العامة استكمالا للتحقيق مع السنيورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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