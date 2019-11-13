تلاسن وتدافع في البترون بعد اختراق أحد المعترضين على إقفال الأوتوستراد

قام عدد من المحتجين في ​البترون​ قطعوا الأوتوستراد بالاتجاهين بالسيارات. وبعد اختراق صفوفهم من قبل أحد المعترضين على إقفال الاوتوستراد، حصل تلاسن وتدافع بالأيدي فتدخل ​الجيش​ و​القوى الامنية​ وتم تطويق الاشكال. ولا يزال مسلكا الاوتوستراد مقفلين.

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