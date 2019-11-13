خريس: من يريد أخذ الحراك إلى مقلب آخر لا يمكن أن نقف معه

اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ البقاء على الموقف الثابت الداعم لمطالب الناس وحقوقهم لأننا جزء منهم ومعهم في تحقيق مطالبهم المحقة. وقال:" تعلمنا من إمامنا ​موسى الصدر​ كيف تبنى الأوطان، وكيف تصان المؤسسات".

واكد خريس خلال حفل تأبيني في ​برج رحال​، الوقوف مع المطالب المحقة للناس باعتبارنا جزءاً منهم، وعلينا في الدولة بكافة أركانها ان نكون مع هذه الحقوق ومن يتواجد في الشارع والساحات مطالباً بحقوقه نضرب له التحية، اما من يريد أخذ الحراك الى مقلب اخر الى أجواء الفتنة والى أجواء بعيدة كل البعد عن الحراك العقلاني لا يمكن ان نقف معه، مشيراً الى ان من أقدم على حرق صور الإمام موسى الصدر هو خائن وعميل.

وشجب خريس خطوة تعطيل مرافق الدولة ومؤسساتها وتخريبها، مشدداً على الوقوف بوجه كل المخططات التي تهدف الى النيل من ​المقاومة​ وإنجازاتها والوقوف بوجه من يسير بمخطط يستهدف الدولة ويسعى الى الفراغ.

ولفت خريس الى ان من يراهن على إسقاط ​مجلس النواب​ هو واهم لأننا لا نريد دخول البلد في أتون الفراغ والفوضى وتدمير مؤسسات الدولة وشل أواصر الوطن. واعتبر انه بات معروفاً من يقوم ب​قطع الطرقات​ وان استمرار هذا الأمر سيؤدي الى فتنة مذهبية. وجدد التذكير بنداءات الرئيس ​نبيه بري​ باعتباره أول من طرح موضوع ​الدولة المدنية​، و​لبنان​ دائرة إنتخابية واحدة وغيرها من المطالب التي بنادي بها ​الحراك الشعبي​.