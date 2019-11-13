حسن يعقوب: لتكن ثورة سلمية لا لقطع الطرقات وحذار الصدام مع جيش الوطن

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له ان "جهتي الصراع اقوياء الشعب و​السلطة​ وهذا يعني ان الازمة ستطول فالشعب لن يتراجع لان ثقته بالسلطة معدومة، والسلطة لن تتراجع لان ​منظومة​ ​الفساد​ مترابطة واي غطاء يرفع يسقط الجميع"، مشيراً إلى ان "حذا من الكارثة لان انهيار ​لبنان​ اقترب وستبدأ الفوضى واسقوط المؤسسات وسيزداد حقد الشعب الذي لن يكتفي حينها بسجن فاسدي السلطة ولتكن ثورة سلمية لا ل​قطع الطرقات​ وحذار الصدام مع جيش الوطن".

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