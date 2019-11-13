قضى الطفل ع.ع، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ من بندقية صيد كان يلهو بها شقيقه أ.ع في بلدة تلمعيان في ​سهل عكار​. كما اصيب ح.ع، وتم نقله الى مستشفى "عكار - رحال" في بلدة الشيخ محمد للمعالجة، ووصفت حالته بالحرجة جدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ من بندقية صيد في تلميعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.