عناصر داعش العائدين إلى المانيا لن يعتقلوا









اسماء السيد - برلين: ذكرت مصادر أمنية ألمانية الاربعاء ان المواطنين الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لتنظيم الدولة الإسلامية والذين رحلتهم تركيا هذا الأسبوع، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم.

وقالت المصادر انه لا توجد ادلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق التسعة، ما أثار انتقادات من المعارضة التي قالت ان عملية الترحيل فاجأت الحكومة.

ومن بين المرحلين الذين يتوقع وصولهم الخميس او الجمعة، عائلة من سبعة افراد من بلدة هيلديشم وسط ألمانيا التي تركزت فيها مداهمات الشرطة ضد متطرفين اسلاميين في السابق.

والاب هو الماني من اصل عراقي تشير اليه السلطات فقط باسمه الأول كنعان، ويُعرف عنه انه اسلامي متشدد، بحسب المصادر.

والمرحلان الآخران هما امرأتان كانتا زوجتين لمقاتلي التنظيم، وفقا للمصادر.

وكانتا مسجونتين في تركيا منذ اذار/مارس.

ويجري التحقيق مع المرأتين في المانيا للاشتباه بعضويتهما او دعمهما للتنظيم الارهابي.

وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري لأنصار التنظيم، واعتقلهما الجنود الاتراك، بحسب المصادر.

Advertisements

وتدعى احداهما هايدا (26 عاما) وتوجهت إلى سوريا في 2014 برفقة مقاتل في التنظيم من المانيا.

وقالت ان زوجها قتل في القتال.

وصرحت وزيرة العدل كريستين لامبريشت لصحيفة "نوي أوسنابرويكر تسايتونج" إنه على الرغم من أن العائدين "لا يمكن احتجازهم بعد، إلا أنهم يمكن أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء اسورة إلكترونية".

وسافر آلاف الأجانب إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد انهيار التنظيم هذا العام، ترددت العديد من الدول في قبول عودتهم اليها.

وقال أرمين شوستر، وهو مشرع متخصص في قضايا الأمن القومي، إن حوالي 100 مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وأن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا.

وقال شوستر إن تركيا تستعد لترحيل نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم.

وقامت ست مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف.

لكن ستيفان ثومي، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا، اتهم الحكومة في مقابلة مع اذاعة دويتشلاندفنك، بعدم بذل ما يكفي من الجهد.وقال إن الحكومة "تضع رأسها في الرمال" بشأن قضية العائدين من سوريا.