13 قتيلاً و20 جريحاً في حادث سير في سلوفاكيا







اسماء السيد - براتيسلافا: قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب 20 بجروح الأربعاء جراء اصطدام بين شاحنة وحافلة في غرب سلوفاكيا، وفق ما أعلنت الشرطة. وأعلنت المتحدثة باسم قسم الإطفاء والإغاثة في الشرطة الوطنية زوزانا فاركاسوفا لوكالة فرانس برس "أؤكد مقتل 13 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث سير قرب بلدة نتريانسكي هرنشياروفس، حيث اصطدمت حافلة بشاحنة". وأكدت فرق الإغاثة على صفحتها على موقع فيسبوك أنها تتوقع ارتفاعاً في عدد الضحايا. Advertisements وكتبت "نحو 30 عنصر إطفاء متواجدون في المكان لمساعدة الجرحى". ووقع الحادث في أطراف مدينة نيترا العاصمة المحلية لمقاطعة نيترا الواقعة على بعد 80 كلم شرق العاصمة براتيسلافا. وقالت فاركاسوفا إن مروحيات الشرطة قد توجهت كذلك إلى موقع الحادث. وكانت الأرصاد الجوية السلوفاكية قد توقعت الأربعاء هطول أمطار غزيرة في البلاد.

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