موجز السياسة.. تأييد كامل من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لوفد مصر بجنيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأربعاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: حزب الحرية: التقارير الدولية تدار طبقا لمصالح دول أو جماعات تستهدف تشويهنا توصية برلمانية بسرعة تطوير منطقة محطة مصر برمسيس وحصر الأسواق العشوائية بالمحليات Advertisements الوفد المصرى لمجلس جنيف: أطلقنا استراتيجية ولجنة قومية للقضاء على ختان الإناث الوفد المصرى أمام مجلس جنيف: إجراءات مكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان "المتحدة لحقوق الإنسان": الوفد المصرى بجنيف قطع الطريق على المتربصين بمصر جماعة الإخوان الإرهابية تفشل فى الحشد خلال الاستعراض الدورى الشامل بجنيف

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