شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليار جنيه حجم إنفاق صندوق تطوير العشوائيات خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حجم الإنفاق من الصندوق بلغ 22 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، أى خلال 6 سنوات، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 2008 حتى 2014، مبلغ قدره 652 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم، لمناقشة الإجراءات التى يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها فى إطار توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وتابع رئيس الصندرق: "نبذل جهود كبيرة خلال الأربعة سنوات الأخيرة، ونواصل العمل، وحققنا إنجازات عديدة فى هذا الملف بتوجيهات القيادة السياسية، والصندوق تبعيته حاليا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة هو وزير الإسكان".

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واستكمل: "الميزانية بتاعتنا جزء منها من الموازنة العامة للدولة، وجزء من فائض المجتمعات العمرانية الجديدة، وموازنة العام المالى الجارى 10 مليار جنيه من الموازنة العامة، و821 مليون جنيه من فائض المجتمعات العمرانية".

وقال المهندس خالد صديق، أن نظام عمل الصندوق يقوم على جمع البيانات، ووضعها على الخريطة القومية، وحصر كل محافظة فيها كام منطقة عشوائية وكام أسرة ونوع المبانى، ويتم التصنيف بحصر عام كذا، أى حصر لكل عام، متابعا: "ثم نحلل البيانات بجميع جوانبها".

وأضاف أنه تم إنشاء مصانع فى مناطق عشوائية بعد تطويرها خاصة بالحرف وغيرها، وأصبحت تصدر للخارج، مثل السبح والسجاد وغيرها.

واستكمل رئيس صندوق العشوائيات، كلمته، قائلا: "ندرس إقامة مشروعات استثمارية ليتم من خلالها توفير موارد للصندوق حتى لا يكون عالة على الدولة، ويتم استخدامها فى الإنفاق على المشروعات".