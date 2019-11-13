شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات العمى تنطلق بمحافظة بنى سويف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الخميس، وعلى مدار يومين، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، فى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وأوضح النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه يتم تنفيذ المبادرة من قبل صندوق تحيا مصر لمدة يومين بدءً من غداً الخميس والجمعة الموافق 14 و15 من نوفمبر، وتنفذ عددا من التدخلات الجراحية والعلاجية (عمليات المياه البيضاء - نظارات طبية - توفير أدوية مجانا)، كما تشمل المبادرة التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار، وذلك من خلال الكشف وتوفير النظارات الطبية مجانا، وذلك تحت رعاية المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف.

وأكد وكيل محلية النواب أن ذلك يأتى ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة خلال 3 أعوام من خلال إجراء مسح طبى للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظة بنى سويف.