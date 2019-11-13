شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: تقرير المراجعة الدورية استعرض جهود تعزيز حقوق اللإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن التقرير المقدم من مصر للمراجعة الدورية الشاملة استعرض الجهود التى بذلتها مصر فى مجال دعم و تعزيز حقوق الإنسان بما فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

وأضاف جمال الدين، فى تصريحات له، أن التقرير المصرى حرص على عرض البرامج والسياسات على نحو مفصل وبيان نتائجها على أرض الواقع فى مختلف المجالات، موضحا أن الحكومة تؤمن بدور المجتمع المدنى وأن المجتمع المدنى شريك رئيسى للحكومة فى مجال حقوق الانسان.

ولفت مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة المصرية مهتمة بتفعيل كافة الحقوق وأنها أنجزت الكثير خلال السنوات الماضية، بالرغم من التحديات التى تواجه البلاد، خاصة اتصالًا بمكافحة التطرف والإرهاب والسياق الإقليمى المضطرب.