بـ 186 مشروعًا.. "الدقهلية" تفوز بالمركز الثاني في "متناهية الصغر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية بـ186 مشروعًا، عن الأربعة شهور الماضية.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يعمل على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

وأضاف "شاروبيم" أن صندوق التنمية المحلية وافق على تنفيذ 1258 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر على مستوى الجمهورية باستثمارات 13,5 مليون جنيه، منذ بداية العام المالي الحالي، وبلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا 68% .

ومن جانبها، قالت نرمين فهمي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، إن صندوق التنمية المحلية يغرس مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، لافتة إلى أهمية مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة في النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة على كافة المستويات.