محافظ البحيرة: خطة لمواجهة المواقف العشوائية ومخالفات السرفيس

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، بوجود خطة لمواجهة المواقف العشوائية، بهدف تسيير الحركة المرورية والعمل على إنهاء مخالفات السرفيس، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه "آمنة" مشروع المواقف، والمرور، والرقابة والمتابعة، بتكثيف الحملات بجميع المراكز والمدن للوقوف على التزام كافة السيارات بخطوط سيرها والالتزام بعدد الركاب والتعريفة المقررة.

Advertisements

وأشار اللواء عبد المنعم السبيعي، مدير مشروع المواقف، إلى أنه عقب تلقي شكوى من أهالي قرية قراقص بعدم تواجد سيارات سرفيس "أجرة" بخط "قراقص - ساحة النصر" بالقرب من محطة السكة الحديد وعددها ٥٤ سيارة، وكذلك وجود أكثر من سيارة ملاكي "أجرة"، فقد تم تنفيذ حملة لمتابعة التزام عمل سرفيس الأجرة على الخط والتأكد من عدم تغيير خط السير إلى أي خطوط أخرى، ومنها خط أبو الريش والمستشفى وعبد السلام الشاذلي.

وانتهت الحملة إلى تواجد ٦ سيارات سرفيس فقط، الأمر الذى كان سببًا فى إثارة حفيظة أهالي القرية والمنطقة، فيما جرى توجيه المشرفين ومراقبي الخط بمنع تواجد السرفيس الملاكي بالقرب من مزلقان قراقص ووقوف السيارات سرفيس الأجرة بعدد ١٠ سيارات لخدمة المواطنين القادمين من شرنوب، ولقانة، ودسوق، والتشديد على وقوف باقي سيارات الخط داخل قرية قراقص نفسها لتحميل الركاب بدلًا من الملاكي، والتنسيق مع رجال المرور للتواجد بصفة مستمرة.

كما جرى تنظيم حملة مشابهة بمنطقة الناحية الثانية من المستشفى، ومن محور الليثي، حيث تم إنهاء حالة التكدس الموجودة بتلك المنطقة بسيارات أبو هواش والمحمودية.