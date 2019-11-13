عزل ترامب: دبلوماسي أمريكي يدلي باعتراف لا تصب في صالح الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

قال السفير السابق للولايات المتحدة في أوكرانيا، ويليام بيل تايلور، إنه تم بالفعل تعليق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، إلا أنه لم يستطع تحديد السبب.

وأضاف أنه سمع مع آخرين من المسؤولين الأمريكيين خبر وقف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدًا أنهم أصيبوا بدهشة، لافتًا إلى أن الأمر جاء مباشرة من الرئيس دونالد ترامب إلى رئيس الأركان الأمريكي.

وأكد السفير الأمريكي السابق لأوركرانيا، أن سفير الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندالند أخبره أن ترامب كان يرغب من أوكرانيا التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي، جون بايدن.

وفقًا لتايلور، سمع أحد العاملين معه مكالمة هاتفية بين ترامب وسوندلاند، سفير الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تحدث فيها الرئيس عن "التحقيقات".

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وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.