أحد القادة الجمهوريين: إجراءات عزل ترامب "حملة افتراءات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
قال أحد قادة الحزب الجمهوري، إن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هي إلا حملة افتراءات.
انطلقت مساء الأربعاء، أولى الجلسات العلنية في مجلس النواب الأمريكي، في إطار التحقيق الهادف لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.
جاءت هذه الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترمب.
وسيتم بث جلسات الاستماع مباشرة عبر الإنترنت وعلى القنوات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية.
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