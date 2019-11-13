موغيريني تأمل التوصّل لإتفاق لإعادة عملية "صوفيا" بمياه البحر المتوسط حول الهجرة السريّة...

وكالات– عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني عن أملها أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق يؤمن عودة عملية صوفيا البحرية بمياه البحر المتوسط لكامل فعاليتها.

وكانت موغيريني تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد اختتام اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 في بروكسل، حيث أكدت على ضرورة تفعيل العملية وإعادة نشر السفن التابعة لها.

ونوهت موغيريني إلى وجود تقدم في المناقشات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بآليات الانزال في هذه العملية البحرية التي كان الاتحاد أطلقها من أجل التعامل مع تحدي الهجرة في المتوسط عام 2015، خاصة لجهة تفكيك شبكات تهريب البشر.

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ولكن الخلاف الحاد بين الدول الأعضاء حول النظام التشغيلي لصوفيا قد أدى إلى سحب سفنها وتوقف عمليات البحث والإنقاذ وتعقب المهربين في البحر والاكتفاء بالمراقبة الجوية. وأضافت موغيريني “أقول دائماً أن عملية صوفيا بدون سفن لا تستطيع القيام بالمهام الموكلة لها”.

ولم يتخذ وزراء الدفاع اليوم أي قرار بهذا الشأن، إلا أن موغيريني اعادت التأكيد على ضرورة التعجيل بإعادة تفعيل كل أنشطة العملية، حيث “نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة يؤدي لإعادة القوارب التابعة لصوفيا إلى البحر”، وفق كلامها.

ويذكر ان عملية صوفيا تضطلع أيضاً بمهمات تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا، وكذلك مراقبة تنفيذ القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح لهذا البلد.