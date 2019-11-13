عاجل -لبنان: مقتل متظاهر بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلح في منطقة خلدة

قتل متظاهر لبناني، منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، متأثرا بإصابته بعيار ناري في الاحتجاجات التي جنوب العاصمة، بيروت، حسبما أوردت وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن مسلحا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة، بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة، قرب العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن المحتج أصيب بطلقة في الرأس وأن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص للتحقيق معه.