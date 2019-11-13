مصر تتقدم بخمسة تقارير حقوقية للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تقدمت بخمسة تقارير للجان التعاهدية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة، والتي تقدم صورة شاملة وتفصيلية عن سياسات الحكومة في المجالات المشار إليها، وذلك في إطار حرص مصر على التفاعل الإيجابي والنشط مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن هذه التقارير تبرهن بصورة عملية احترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية التناول المصري لملف حقوق الإنسان، وذلك عن اقتناع ذاتي بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى أولويات الحكومة وجزءا مهما من استراتيجية التنمية الشاملة.

