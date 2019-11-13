قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بالحديدة

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمواقع متفرقة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني سبتمبرنت أن العناصر الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع محررة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومديرية حيس وأحبطت قوات الجيشكل هذه المحاولات بعد تكبيدهم قتلى وجرحى.
وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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