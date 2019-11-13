الصين: ألفا باندا تعيش في البرية وسنواصل العمل لحمايتها

بلغت أعداد الباندا من النوع العملاق التي تعيش في البرية الصينية نحو ألفي أغلبها في مقاطعتي شنشي وسيتشوان جنوب غربي الصين، فيما تم تسجيلحتى نهاية أكتوبر الماضي، 600 تعيش في الأسر على مستوى العالم.
وذكرت مصلحة الدولة الصينية للغابات والأراضي العشبية فيبيان اليوم أن العام الجاري شهد ولادة 60 ديسم باندا في الأسر، نفق منها 3 دياسم، وستواصل الصين العمل من خلال إدارة أبحاث الباندا على التركيز لتحسين الأبحاث العلمية وحماية هذا الحيوان.
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