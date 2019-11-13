وزير الخارجية يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في اجتماعين حول سوريا وداعش

يتوجه سامح شكري، وزيرالخارجية، فى وقت لاحق من مساء، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ؛ للمُشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولي لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم

وزارة الخارجية، بأن الاجتماع سيُناقش دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابي وكذا تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سيشارك أيضاً بواشنطن في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا ، موضحا أن هذا الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة والعمل على إنهاء الصراع حفاظاً على وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها وشعبها الشقيق.