واشنطن تأمر موظفيها في السفارة الأمريكية بمغادرة بوليفيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت تعليمات للموظفين الحكوميين "غير الأساسيين" في سفارتها لدى بوليفيا بمغادرة البلاد مع أسرهم بسبب حالة "عدم الاستقرار السياسي المستمرة" هناك.

وكانت الخارجية الأميركية أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، تحذيراً لرعاياها من السفر إلى بوليفيا.

تجدر الإشارة إلى أن التحذير الذي أصدرته الخارجية الأميركية يعد من المستوى الرابع، وهو نفس المستوى الذي يسري على دول مثل الصومال وأفغانستان وسوريا.

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يذكر أن بوليفيا تشهد منذ أسابيع احتجاجات كبيرة.

واستقال الرئيس إيفو موراليس من منصبه بسبب هذه الاحتجاجات وبضغط من الجيش، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعادة انتخابه، المثيرة للجدل. وتوجه موراليس عقب الاستقالة إلى المنفى في المكسيك.

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