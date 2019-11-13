أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت تعليمات للموظفين الحكوميين "غير الأساسيين" في سفارتها لدى بوليفيا بمغادرة البلاد مع أسرهم بسبب حالة "عدم الاستقرار السياسي المستمرة" هناك.
وكانت الخارجية الأميركية أصدرت، مساء أمس الثلاثاء، تحذيراً لرعاياها من السفر إلى بوليفيا.
تجدر الإشارة إلى أن التحذير الذي أصدرته الخارجية الأميركية يعد من المستوى الرابع، وهو نفس المستوى الذي يسري على دول مثل الصومال وأفغانستان وسوريا.
يذكر أن بوليفيا تشهد منذ أسابيع احتجاجات كبيرة.
واستقال الرئيس إيفو موراليس من منصبه بسبب هذه الاحتجاجات وبضغط من الجيش، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعادة انتخابه، المثيرة للجدل. وتوجه موراليس عقب الاستقالة إلى المنفى في المكسيك.
اقرأ أيضاً... الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى بوليفيا
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تأمر موظفيها في السفارة الأمريكية بمغادرة بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.