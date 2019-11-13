الرئيس اللبناني: لا أحد يستطيع منع مشاركة جبران باسيل في الحكومة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إنه لا أحد يستطيع أن يضع فيتو على مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في الحكومة.

وأوضح عون، في لقاء تلفزيوني، "لا يمكن لأحد أن يفرض عليّ حذف حزب يشكّل على الأقل ثلث اللبنانيين"، في إشارة إلى حزب التيار الحر الذي أسسه عون سابقا ويتولى باسيل حاليا رئاسته. وأضاف الرئيس اللبناني "أؤيد تشكيل حكومة نصف سياسية ونصف تكنوقراط".

واستقالت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد موجة عارمة من الاحتجاجات المطلبية. وحول إعادة تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة، قال عون "لست أنا من يحدّد عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة... الاستشارات النيابية تحدد تكليفه من عدمه". وأكد أن المشاورات لتشكيل الحكومة قد تبدأ الخميس أو الجمعة.

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وأشار عون إلى أن الحراك "بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب ثم تحول إلى مطالب سياسية وهذا أمر طبيعي لأن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة. مطالب المتظاهرين محقة. وقد تجاوبت معها ودعوتهم للتفاهم ولكنهم لم يستجيبوا حتى الآن".

وقال إنه يجدد نداءه للجميع "لتوحيد الساحات للقيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء الدولة"، معتبرا أنه "يجب العمل على برنامج من ثلاث نقاط لبناء الدولة: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية".

وأكد عون "لن نسمح بأن تقع حرب أهلية في لبنان أقله في عهدي".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، هرع اللبنانيون إلى المصارف لسحب ودائعهم ما أدى إلى أزمة في السيولة. ولطمأنة مواطنيه، قال الرئيس عون "أطمئن اللبنانيين ألّا يركضوا نحو المصارف، فأموالهم مضمونة وستصلهم كاملة وسنعالج هذه الأزمة".