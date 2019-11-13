الذهب يرتفع بعد خطاب ترمب

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما أدى إلى إحباط الآمال في شأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، ودفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1462.15 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1463.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة لوول ستريت مع تنامي القلق بشأن تعثر المحادثات التجارية، ومخاوف من تصاعد الاضطراب في هونغ كونغ، مما أثر سلبا على الأصول المرتفعة المخاطر.

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وقال ترمب، في كلمة أمس الثلاثاء أمام نادي نيويورك الاقتصادي، إن المفاوضين الأميركيين والصينيين “يقتربون” من إبرام اتفاق “المرحلة واحد” التجاري، لكنه لم يذكر تفاصيل جديدة في شأن المفاوضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.5% إلى 1708.20 دولار للأوقية. وقفز المعدن إلى مستوى قياسي عند 1824.50 دولار للأوقية في الشهر الماضي، وجرى تداوله بعلاوة تبلغ نحو 250 دولارا عن الذهب، الأربعاء.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8%إلى 875.18 دولار للأوقية.