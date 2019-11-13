كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يستهدف مواقع الميليشيات في منطقة سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، أنه قصف مواقع للميليشيات في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأضاف الجيش في بيان أن مقاتلاته "تمكنت في صباح الأربعاء من ضرب المواقع المستهدفة بدقة"، وهي "غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية".

كما أشار إلى أن الضربات الجوية أدت إلى "تدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على التهديد الذي تشكله".

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معلنًا، إن الهدف الرئيسي من "تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات، وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها ومن المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها".

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي منذ أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.