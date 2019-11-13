كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: لا يزال الشباب يمثل "تهديدًا قويًا" في الصومال والمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خبراء الأمم المتحدة إن متطرفي الشباب في الصومال سيظلون "تهديدًا قويًا" للسلام الإقليمي ويقومون الآن بتصنيع متفجرات محلية الصنع وتوسيع مصادر إيراداتهم والتسلل إلى المؤسسات الحكومية.

ووفقًا تقرير لجنة الخبراء إلى مجلس الأمن، الذي تم تعميمه يوم الثلاثاء، إن تصعيدًا كبيرًا للغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت متشددي حركة الشباب والقادة قد أبقى "الجماعة غير المرتبطة" بتنظيم القاعدة "غير متوازن" لكن لم يكن له "تأثير يذكر على القدرة على شن هجمات غير متماثلة منتظمة في جميع أنحاء الصومال".

وأشار الخبراء أيضًا إلى "عدد غير مسبوق" من الهجمات التي تشنها حركة الشباب عبر الحدود الكينية الصومالية في شهري يونيو ويوليو "ربما في محاولة لاستغلال العلاقات المتوترة بين البلدين".

وأبلغت اللجنة، التي تراقب العقوبات المفروضة على الصومال، أيضًا عن توقيف مواطن صومالي على صلة بمجموعة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة في باري بإيطاليا في 17 ديسمبر الماضي، فيما يتعلق بالهجوم المخطط له على الفاتيكان وغيره من الأهداف ليتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وقال الخبراء إن مؤامرة عمر موشين إبراهيم والمعروفة أيضًا باسم أنس خليل، لزرع قنبلة في كنيسة القديس بطرس في روما يوم عيد الميلاد "كانت بدائية ولم تكن أمامها سوى فرصة ضئيلة للنجاح." وقالت اللجنة إن أفراد تنظيم الدولة الإسلامية خارج البلاد لم يكلفوا بمهام مباشرة ولم يكلفوا بمهام مباشرة.

ومع ذلك، فإن خطة الفاتيكان كانت أول حالة ترتبط فيها عناصر الدولة الإسلامية في الصومال ارتباطًا مباشرًا بمحاولة هجوم إرهابي خارج البلاد.

وبعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية والهجمات المتطرفة والمجاعة، أنشأت الصومال حكومة انتقالية فعالة في عام 2012 ومنذ ذلك الحين تعمل على إعادة بناء الاستقرار. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إنه لا يزال يتعين عليه معالجة التطرف العنيف والإرهاب والصراع المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفساد.

وشددت اللجنة على أنه بينما تحتفظ بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي بمعظم المراكز الحضرية في الصومال، فإن "حركة الشباب تحتفظ أو تسيطر مباشرة على مساحات شاسعة من المناطق النائية ويمكنها قطع طرق الإمداد الرئيسية" وعزلها.

وصرح الخبراء إنهم للمرة الأولى حصلوا على "أدلة قاطعة على قيام الشباب بتصنيع متفجرات محلية الصنع منذ 20 يوليو 2017 على الأقل"، استنادًا إلى تحليلات ما بعد الانفجار التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وقالوا إن البيانات أثبتت أن حركة الشباب نفذت 11 هجومًا على الأقل بأجهزة متفجرة محلية الصنع في الصومال.

وقال الخبراء إن حركة الشباب كانت تعتمد في السابق على المتفجرات العسكرية التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من فلول الحرب والذخائر التي تم الاستيلاء عليها من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

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وقالوا "إن تصنيع متفجرات محلية الصنع يعني أنه يمكن للمجموعة الآن الوصول إلى مدخلات متاحة بسهولة أكبر بكثير لبناء مثل هذه الأجهزة".

وخلال العام الماضي، لاحظت اللجنة، أن حركة الشباب قد نفذت "عددًا غير مسبوق من الهجمات بالعبوات الناسفة." وقالت إن حركة الشباب استخدمت عبوات ناسفة بدائية لقتل وإصابة المدنيين في المطاعم والأسواق ومخيمات النازحين ومراكز التسوق والمكاتب الحكومية والفنادق.

وتابع، إن تسلل حركة الشباب للمؤسسات الحكومية وصل إلى مكتب عمدة مقديشو في 24 يوليو ، عندما فجرت انتحارية نفسها وقتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص ، بمن فيهم العمدة عبد الرحمن عمر عثمان وثلاثة من مفوضي المقاطعة.

كما أعلنت حركة الشباب بعد ذلك إن هدفها كان مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصومال " جيمس سوان " الذي غادر المكتب قبل دقائق.

وقال الخبراء " تبين فيما بعد أن الانتحاري كان يعمل في المكتب منذ مايو 2018 تحت هوية مفترضة".

في مؤتمر صحفي للمراسلين الأسبوع الماضي، أعلن رئيس المخابرات الصومالية فهد ياسين إن وكالة الاستخبارات في البلاد قد طورت فحصًا جديدًا للخلفية لجميع موظفي الحكومة للعثور على متسللين من حركة الشباب.

وقال ياسين إن مقديشو تشهد فترة من الهدوء بسبب عدد من الجهود بما في ذلك نشر المئات من الضباط السريين وكاميرات المراقبة في جميع أنحاء المدينة. كما أقيمت نقاط تفتيش أخرى في مقديشو للمساعدة في منع حركة الشباب من تهريب المتفجرات والمهاجمين.

قال تقرير لجنة الأمم المتحدة إن المال ليس عاملاً مقيدًا للشبا ، قائلاً إن "الضرائب" على جميع جوانب الاقتصاد الصومالي "غير منقوصة وقد توسعت على الأرجح".

كما استشهد الخبراء بأدلة أولية تشير إلى أن حركة الشباب بدأت فرض ضرائب على الواردات إلى ميناء مقديشو.

وقال التقرير: "تواصل المجموعة أيضاً الاستفادة من أموال الهاتف المحمول والخدمات المصرفية المحلية غير الخاضعة للتنظيم فعليًا لجمع وتحويل الإيرادات إلي جميع أنحاء البلاد".