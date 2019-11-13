الإمارات ومصر .. نموذج عربي ملهم للعمل الحكومي

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لقد أدت الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات ومصر في مجال تحديث الحكومة إلى ترجمة رؤية قيادات البلدين في تطوير نموذج عربي موحد للعمل الحكومي وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

ففي أبريل 2018، أطلقت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية شراكة إستراتيجية لتطوير أداء الحكومة الأخير والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وشملت مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أربعة محاور رئيسية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضمن المحور الأول، الأداء والتميز الحكومي، عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي وتوفير الدعم لعقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بجمهورية مصر.

كما شمل العمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص.

وركز المحور الثاني على القدرات الحكومية، عبر تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وتوفير تدريب عملي للنخبة من الموظفين، وتوفير المواد التدريبية للكفاءات التخصصية.

وتضمن أيضا المحور الثاني، عقد جلسات قيادية لمتحدثين إماراتيين وورش عمل لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات، إضافة إلى العمل على تصميم مركز اختبارات عالمي المستوى للأكاديمية الوطنية للقدرات في مصر.

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أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية، وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، ويتضمن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، والعمل على تصميم رحلة المتعامل على غرار تلك المعتمدة في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بالإضافة إلى التحول الذكي، بما في ذلك تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة.

وتضمن المحور الرابع، المسرعات الحكومية، وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات، التي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي، التي قد تبطئ من وتيرة الإنجاز، بغية تحقيق المستهدفات في مدة زمنية قصيرة، بحيث تسهم هذه المسرعات في تسريع إنجاز المشاريع والقوانين وتطبيق السياسات وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي.

وتمخض عن هذه الشراكة عقد برامج تدريبية لبناء قدرات الموظفين الحكوميين المصريين، وذلك لتعزيز القدرات الحكومية وبناء كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في العمل الحكومي وتحسين مستوى الإجراءات والمعاملات بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

وبناء على رغبة الحكومة المصرية بتفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي، تم اعتماد تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتية على فئات جائزة مصر للتميز الحكومي.

ففي شهر يوليو 2018، أقيمت في القاهرة فعاليات مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" الذي شكل باكورة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال تطوير العمل الحوكمي.

وشهد المؤتمر الأول من نوعه على مدى يومين تقديم إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة لجمهورية مصر في ثلاثة محاور رئيسية، هي الأداء والكفاءة والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية.

وفي 31 أكتوبر من العام الجاري، كرم رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى في احتفالية أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوي.