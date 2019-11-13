الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف ناشطا من حركة الجهاد شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن إحدى طائراته استهدفت ناشطا من حركة الجهاد في شمال قطاع غزة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن لمح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى إمكانية اجتياح قوات الجيش للقطاع المحاصر.

وقال شتاينتس، الأربعاء، إن إسرائيل تجري استعدادات من أجل توسيع الهجوم العسكري على غزة "بما ذلك اجتياح القطاع".

وصرح شتاينتس لصحيفة "يديعوت آحرونت"، قائلا إنه "إذا لم توقف حركة حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فستكون العملية البرية مطروحة".

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ويأتي هذا التصريح في وقت صدرت صور ومقاطع فيديو حشودا لآليات عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وفي المقابل، قالت الفصائل الفلسطينية في غزة، عبر ما تعرف بـ"الغرفة المشتركة للفصائل"، إنها "ستكمل مشوارها في الرد على العدوان الإسرائيلي"، وفقما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

ومع تفجر موجة العنف الحالية، الثلاثاء، سارعت مصر إلى إرسال وفد أمني إلى تل أبيب في محاولة لوقف إطلاق النار، كما أدارت مباحثات مماثلة مع الفصائل الفلسطينية.