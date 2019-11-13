كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: إصابة قوات الأمن بقنابل يدوية في ساحة الخلاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد اليوم، أن "عدداً من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم أمر فوج بعد إلقاء أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني، قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين.
ودعا البيان المتظاهرين إلى "إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم، لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر".
وحسب شهود عيان، فإن ساحة التحرير اكتظت اليوم بالمتظاهرين، بعد انضمام طلبة المدارس، والمعاهد والجامعات من الأسرة التعليمية، استجابة لدعوة نقابة المعلمين لدعم مطالب المتظاهرين.
وتسعى الأمم المتحدة إلى إيجاد حل للأزمة من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الشيعية في العراق، الإثنين.
إذ أعلنت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت بعد لقائها المرجع الشيعي علي السيستاني الإثنين في النجف أن المرجعية أقرّت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
ومن المقرر أن تحل بلاسخارت، اليوم الأربعاء ضيفة على البرلمان العراقي.
بيد أن ذلك لم يسكت الشارع حتى الآن، حيث أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها، الثلاثاء، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ومنذ بداية الشهر الماضي، أسفرت الاحتجاجات المتواصلة بالعراق عن مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية.