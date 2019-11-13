العراق: إصابة قوات الأمن بقنابل يدوية في ساحة الخلاني

أصيب عدد من قوات بغداد بينهم ضابط بجروح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد اليوم، أن "عدداً من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم أمر فوج بعد إلقاء أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني، قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين.

ودعا البيان المتظاهرين إلى "إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم، لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر".

وحسب شهود عيان، فإن ساحة التحرير اكتظت اليوم بالمتظاهرين، بعد انضمام طلبة المدارس، والمعاهد والجامعات من الأسرة التعليمية، استجابة لدعوة نقابة المعلمين لدعم مطالب المتظاهرين.